Рак страшен недостаточно

Мысли о раке вызывают страх у 65% жителей России, но лишь 35% из них прошли профилактическое обследование в этом году — таковы результаты опроса аналитического центра НАФИ. Более того, каждый четвертый россиянин вообще никогда не проверялся на признаки онкологических заболеваний, а 11% делали это более трех лет назад. Психолог предполагает: люди боятся услышать неприятную новость, поскольку считают, что рак невозможно вылечить. Врачи же настаивают, что регулярная профилактика позволит выявить заболевание на ранней стадии — и призывают граждан активнее проверять свое здоровье.

Аналитический центр НАФИ, компания «Ингосстрах» и сеть клиник «Будь здоров» изучили отношение россиян к риску возникновения онкологического заболевания. Для этого они опросили 1 тыс. человек старше 18 лет из всех федеральных округов. Аналогичный опрос был проведен в 2023 году — и с тех пор доля россиян, столкнувшихся с раком, выросла на 9%. Сейчас такой опыт есть у 62% опрошенных: в 56% случаев заболевание диагностировалось у близких, в 6% — у самого респондента.

Мысли о раке по-прежнему вызывают страх у большинства россиян, но число признавшихся в этом снизилось с 69% до 65% опрошенных. Тем не менее высокая тревожность на тему онкологических заболеваний не приводит к регулярной профилактике.

Треть опрошенных россиян (26%) никогда не проходили обследований на выявление онкологических заболеваний, еще 11% обращались к врачам за этим более трех лет назад. За последний год обследовались по теме рака всего 35% опрошенных. Впрочем, 60% готовы пройти профилактическое обследование или посетить онколога по рекомендации терапевта. Из них 66% — те, кто сталкивался с раком в своем окружении.

У тех, кто никогда не проходил обследования и скрининги, наиболее распространенным объяснением оказалась нехватка информации: 31% не знают, куда обратиться и за какими процедурами. Еще почти четверть (23%) считают, что профилактика не имеет смысла без явных симптомов. Каждый пятый затрудняется сформулировать причину (19%), а 13% признаются, что боятся услышать плохой диагноз. Среди других причин (можно было выбрать несколько вариантов ответа) были названы нехватка времени (13%), высокая стоимость процедур (10%), недоверие к качеству обследований (7%).

Главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн отмечает парадокс: страх перед заболеванием не становится стимулом к действию, хотя своевременная диагностика способна сохранить здоровье и жизнь человека.

Господин Каприн подчеркивает, что «в России создана одна из самых масштабных систем скрининга в мире», которая позволяет проверяться на семь видов рака в рамках бесплатной диспансеризации. «Сегодня более 60% случаев злокачественных новообразований выявляются именно на ранних стадиях. И это не сухая статистика, это означает, что большинство наших пациентов получают лечение, которое дает гораздо большие результаты, не выводит из привычного ритма жизни, а позволяет продолжать работать, растить детей, строить планы»,— комментирует онколог. Он добавляет, что такой скрининг позволяет выявлять предраковые изменения — когда болезнь еще даже не началась.

Заместитель главврача больницы №2 в Миассе онколог Алексей Зайков предполагает, что снижению «онкологической» тревожности способствуют успехи врачей, освещаемые в СМИ. При этом люди не хотят идти на профилактическое обследование, хотя программа диспансеризации помогает выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях. В результате примерно 20% новых пациентов со злокачественными новообразованиями имеют запущенную стадию болезни.

Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина указывает: «Восприятие гражданами рака как страшного, смертельного заболевания связано с тем, что еще в недавнем прошлом он чаще всего обнаруживался на поздних стадиях, когда действительно уже ничего нельзя было сделать. Так сформировался страх узнать, что осталось жить совсем немного. Поэтому люди откладывают медицинские обследования, как будто прячась от возможной неприятной новости». При этом реальное положение вещей существенно изменилось, подчеркивает госпожа Толстухина: «Нужно усиливать и продолжать агитацию за обследования, давая возможность гражданам получить контроль над своим здоровьем».

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина утверждает, что эффективность диспансеризации «стабильно растет благодаря модернизации подходов и расширению охвата населения». Она приводит данные за 2024 год, согласно которым в рамках диспансеризации было выявлено более 75 тыс. случаев онкологических заболеваний, что доказывает «значимость систематических скринингов». Госпожа Драпкина отмечает, что профилактические мероприятия «становятся более доступными за счет их организации по месту работы и учебы, а также с помощью выездных мобильных бригад». По ее словам, Минздрав активно работает над повышением информированности граждан — в частности, нужные сведения можно найти на сайте «Так здорово».

Минздрав России предоставил “Ъ” свежую статистику за прошедшие девять месяцев 2025 года.

«Профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию, предварительные и периодические медосмотры» прошли 69,9 млн человек — на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. «Частота первичного выявления злокачественных новообразований» составила 118,9 случая на 100 тыс. обследованных, также впервые выявлено более 52,5 тыс. случаев онкологических заболеваний. Чаще всего это рак молочной железы (184,6 случая на 100 тыс. обследованных) и предстательной железы (430,9 на 100 тыс. обследованных). «Эти заболевания наиболее часто встречаются среди женского и мужского населения соответственно,— уточняет Минздрав.— Немаловажную роль играет выявляемость колоректального рака — 47,3 случая на 100 тыс. обследованных, злокачественных новообразований шейки матки — 15,4 на 100 тыс. обследованных и кожи — 17,7 на 100 тыс. обследованных».

Наталья Костарнова