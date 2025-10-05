В понедельник в Татарстане ожидаются заморозки до -2 градусов

В понедельник, 6 октября, на территории Татарстана прогнозируется облачная погода с прояснениями без осадков. По данным Гидрометцентра, ночью местами на юге и востоке возможны заморозки до -2 градусов.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, а днем прогреется до +12...+17 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от +3 до +5 градусов, в низинах — от 0 до +2 градусов. Днем сохранится облачная погода с прояснениями без осадков, максимальная температура достигнет от +14 до +16 градусов.

