«Ак Барс» победил «Амур» в матче КХЛ со счетом 3:1

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в домашнем матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев.

На 11-й минуте Дмитрий Яшкин открыл счет, получив передачи от Владимира Алистрова и Никиты Лямкина. Во втором периоде Григорий Денисенко удвоил преимущество «Ак Барса».

В третьем периоде «Амур» сократил отставание благодаря голу Олега Ли, но нападающий казанской команды Кирилл Семенов забросил финальную, третью шайбу.

Влас Северин