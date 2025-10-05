В Чувашской Республике с 26 сентября по 2 октября было объявлено закупок на общую сумму 822 млн руб. Всего размещено 504 закупки: 233 для государственных нужд и 271 для муниципальных. Об этом сообщает пресс-служба Регионального центра закупок республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии за неделю разместили госзакупки на 822 млн рублей

Самой крупной закупкой стала поставка хлорида натрия для медучреждений республики. Начальная цена контракта составила 129,1 млн руб.

Самой социальной закупкой признали благоустройство общественной территории «Сквер памяти» в поселке Вурнары Вурнарского муниципального округа, а самой эффективной закупкой — ремонт дороги «Марпосад-Аксарино-Новое Байгулово» в Мариинско-Посадском округе. Уточняется, что сумма экономии составила более 22 млн руб, что на 30% ниже начальной цены.

Влас Северин