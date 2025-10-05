«Лада» в овертайме уступила «Адмиралу» в матче КХЛ

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошел матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Ладой» и «Адмиралом» из Владивостока. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

На седьмой минуте Никита Михайлов вывел хозяев вперед. Во втором периоде «Адмирал» сравнял счет благодаря голу Павла Коледова. В овертайме победную шайбу забросил Никита Тертышный.

«Лада» упустила возможность одержать две победы подряд впервые в сезоне. Тольяттинский клуб выиграл только 2 из 12 матчей текущего чемпионата, занимая последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Андрей Сазонов