Силы ПВО уничтожили 31 беспилотник над тремя регионами России

Силы ПВО уничтожили 31 беспилотник самолетного типа с 15:00 до 17:00 мск. Дроны сбили над Белгородской, Курской, Смоленской областями, сообщили в Минобороны России.

Больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью — 27 БПЛА. Три дрона уничтожили над Смоленской областью, еще один — над Курской.

Днем Минобороны отчиталось, что за три часа, с 12:00 мск до 15:00 мск, силы ПВО сбили 19 беспилотников над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что осколки дронов повреждали частные и многоквартирные дома, легковые автомобили, линии электропередач. Пострадавших нет.