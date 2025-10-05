Донская легкоатлетка завоевала серебро на чемпионате мира среди паралимпийцев

Спортсменка из Ростовской области Мария Ульяненко завоевала серебро в последний день чемпионата мира по легкой атлетике среди паралимпийцев. Серебряную медаль также получил легкоатлет из Брянской области Александр Хрупин. Соревнования проходили с 27 сентября по 5 октября в Нью-Дели.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, Александр Хрупин занял второе место в соревновании по толканию ядра в категории F33. Мария Ульяненко стала второй в беге на 400 метров в категории T13.

Мария Хоперская