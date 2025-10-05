В ЛНР два этажа жилого дома обрушились после взрыва газа

В городе Красный Луч Луганской Народной Республики (ЛНР) обрушились два верхних этажа многоквартирного жилого дома. По словам главы города Сергея Соловьева, обрушение произошло, предварительно, из-за взрыва бытового газа. Сотрудники МЧС эвакуировали двух человек, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе управления министерства по региону.

В доме повреждена крыша и несколько квартир. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. Сергей Соловьев ввел режим ЧС муниципального уровня. Местное управление СКР проводит расследование с целю узнать точную причину взрыва. Следователи опрашивают жильцов дома, сотрудников газовых служб и управляющей компании.