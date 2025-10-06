Из каких международных договоров выходила Россия

В марте 2022 года РФ вышла из Совета Европы (СЕ), членом которого была 26 лет. Через год Госдума приняла закон о прекращении действия в отношении РФ Устава СЕ, а также 20 международных договоров с организацией, среди них европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека и основных свобод и Европейская социальная хартия.

В июле 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил прекращение участия РФ в ряде соглашений с организациями СЕ, среди них — Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям.

В феврале 2023 года Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительствами РФ и Латвии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал. Соглашение было подписано в 2010 году.

В феврале 2023 года РФ денонсировала Конвенцию СЕ об уголовной ответственности за коррупцию. Договор был подписан в 1999 году, Россия ратифицировала его в 2006-м.

В апреле 2023 года РФ денонсировала соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих стран СНГ, а также военнослужащих пограничных войск стран СНГ. Соглашения были подписаны в 1992 году.

В мае 2023 года Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ был подписан в 1990 году 16 государствами—участниками НАТО и 6 государствами—участниками ОВД.

В августе 2024 года РФ вышла из рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, подписанной в 1996 году.

В декабре 2024 года Владимир Путин подписал закон о денонсации участия РФ в рамочном соглашении о многосторонней ядерно-экологической программе. В соглашении участвуют более десяти стран, а также ЕС. Документ был подписан в 2003 году.

В апреле 2025 года правительство РФ денонсировало соглашение с Норвегией, Швецией, Финляндией о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Соглашение действовало с 2007 года.

В сентябре 2025 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому на территории России больше не действует Европейская конвенция по предупреждению пыток. Денонсирована сама конвенция, а также два протокола к ней, подписанные от имени РФ в 1996 году.