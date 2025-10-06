Коммунисты нашли себе место в истории

КПРФ требует установить монумент на месте событий «черного октября» 1993 года и признать 4 октября Днем памяти жертв, защитников советской власти и российского парламентаризма. Соответствующая резолюция была принята на круглом столе, организованном коммунистами в Госдуме. Народные депутаты, выступившие тогда против президента, действовали в соответствии с Конституцией и исключительно в благих патриотических целях, заверили участники мероприятия, ссылаясь в том числе и на новый учебник истории.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

21 сентября 1993 года президент РФ Борис Ельцин издал указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе», предписав распустить Съезд народных депутатов РФ и провести новые выборы. Депутаты квалифицировали это как государственный переворот и объявили о передаче президентских полномочий вице-президенту Александру Руцкому. 3–4 октября противостояние переросло в вооруженные столкновения, в которых, по официальным данным, погибло 147 человек и 372 были ранены.

На августовском круглом столе КПРФ уже доказала, что ГКЧП августа 1991-го — «это честнейшие люди, которые делали все, чтобы спасти Советский Союз», оповестил собравшихся зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин. Действия Кремля осенью 1993 года, следовало из его слов, соответствовали той же логике попыток «сожрать страну изнутри» усилиями элит. «Патриотические силы все сделали, чтобы удержать страну, чтобы не осуществилось то, о чем Жириновский кричал в первые годы,— что сорок княжеств тут должно появиться»,— объяснил коммунист действия народных депутатов-1993.

С товарищем согласился бывший нардеп, а затем бессменный депутат Госдумы Николай Харитонов. Напомнив о звучавших тогда призывах к созданию Уральской и Дальневосточной республик, он подтвердил, что защитники Дома советов делали все, что могли. А сейчас, спустя 32 года, пришло время «разобраться, кто и в чем виноват» и наконец поставить памятник участникам тех событий, добавил депутат.

Но говорить о том, что «толпы поддерживали» нардепов, неправильно, без обиняков заявил другой защитник Верховного совета, экс-депутат Госдумы Игорь Братищев: «Толпы были, но не в регионах». По его словам, парламентарии, «законным образом взбунтовавшиеся против ельцинской дубинки, увидели, что их поддерживает незначительная часть народа», представленная «преимущественно пассионариями». «По существу, Россия молчала, большинство молчат и сейчас»,— подытожил он.

Компартия была дискредитирована и запрещена, объяснил причины «молчания» депутат Госдумы Николай Арефьев: «Коммунистов ошельмовали, и поддержки массовой у нас не было». «Ельцинская пропаганда вылила бочку грязи» на всю историю левого движения, в результате народ — на фоне тяжелой социально-экономической обстановки — пребывал «в растерянности», посетовал коммунист.

Единой оценки тех событий среди политиков и историков нет и поныне, подчеркнул, в свою очередь, депутат Госдумы Юрий Синельщиков, работавший в 1990-е в органах прокуратуры. Однако, не без радости отметил он, преобладает точка зрения, высказанная в новом учебнике истории: «Указ 1400 привел к острому кризису: по действующей Конституции роспуск представительных органов власти являлся незаконным и автоматически вел к отстранению президента от власти». В силу политических причин объективное расследование было невозможно, так как «правительственная сторона активно влияла на следствие», а «некоторые должные лица препятствовали проведению следственных действий», припомнил экс-прокурор. Позже уголовные дела были прекращены на основании акта об амнистии «в целях национального примирения», напомнил господин Синельщиков. Этот акт не подлежит отмене, однако в действиях лиц, применивших насилие в целях прекращения деятельности Верховного совета и съезда народных депутатов, «могут усматриваться признаки самых разных преступлений», в том числе по ст. 64.1 УК РСФСР о насильственном изменении конституционного строя, констатировал депутат.

Таким образом, сейчас следует подготовить федеральный закон либо заявление парламента об осуждении преступления против Конституции и народа России, которое было совершено в тот период, предложил Юрий Синельщиков. Эту инициативу, как и идею закрепить 4 октября в качестве Дня памяти жертв, защитников советской власти и российского парламентаризма и установить на месте событий памятный монумент, участники круглого стола поддержали в виде резолюции и пообещали передать в парламент и правительство РФ.

Григорий Лейба