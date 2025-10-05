В Марий Эл в результате лобового столкновения погибли два водителя

В Марий Эл на автодороге «Мари-Турек — Мари-Билямор» в результате лобового столкновения погибли два водителя. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

ДТП произошло вечером 4 октября на 14 км дороги. Водитель автомобиля Renault Kaptur выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta.

В результате ДТП два пассажира отечественного автомобиля, включая малолетнего ребенка, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Прокуратура Мари-Турекского района взяла ход проверки на особый контроль.

Влас Северин