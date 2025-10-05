В Ростове-на-Дону каскадер Евгений Чеботарев попал в аварию на спорткаре McLaren

Блогер-каскадер Евгений Чеботарев попал в аварию на спорткаре McLaren 720S. ДТП произошло на Ворошиловском проспекте в Ростове-на-Дону. Автомобиль врезался в отбойники и выехал на встречную полосу. Ни господин Чеботарев, ни его пассажир не пострадали.

В комментарии «РИА Новости» каскадер рассказал, что не справился с управлением из-за плохой погоды. «Ехали в плохую погоду, дождь шел. На колею попали, бросило машину в отбойники. Повезло, что влетел в знак, потом в другой отбойник, и на встречном движении от меня увернулись машины»,— сказал Евгений Чеботарев.

Судя по фотографии, опубликованной Telegram-каналом Baza, у машины повреждены капот и кузов, выбито колесо и разбита фара. По словам каскадера, ремонт спорткара обойдется в 15 млн руб. Стоимость автомобиля достигает 30 млн руб. До этого господин Чеботарев публиковал ролики с похожим спорткаром. На них он ломал спойлер (аэродинамический элемент кузова) и заливал автомобиль бетоном.