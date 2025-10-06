Сталевары оценили кокс

Цены на российский коксующийся уголь на последней неделе сентября выросли, несмотря на слабую активность китайских потребителей. Поддерживают спрос импортеры в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Хотя аналитики не ждут роста котировок более чем на 3–5% на восточных рынках, удорожание сырья может служить ранним индикатором начала восстановления сталелитейного рынка.

Цены на российский коксующийся уголь за неделю, завершившуюся 28 сентября, выросли на 0,9–3% в зависимости от порта, до $157,1–206,3 за тонну, говорится в обзоре NEFT Research. Там отмечается, что торговая активность со стороны китайских покупателей незначительна и их возвращение на рынок возможно после праздников «золотой недели», которая завершится 8 октября.

Зато, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов, спрос на металлургический уголь из РФ растет со стороны Индии и стран Юго-Восточной Азии. «Индийский сталелитейный сектор укрепляется, что частично компенсирует слабый спрос со стороны Китая, где на горизонте нескольких месяцев стойкого восстановления ожидать не приходится»,— отмечает эксперт. Начальник аналитического отдела журнала «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский отмечает, что в ближайшие несколько лет в Индии, где строятся или планируются несколько крупных доменных печей, ожидается увеличение выплавки чугуна и стали.

Цены на российский уголь PCI (пылеугольное топливо) выросли на 3,1% на неделе на фоне сокращения поставок в дальневосточные порты. По данным NEFT Research, экспортеры предлагали этот уголь в Китае по $130–135 за тонну с учетом стоимости фрахта (CFR), в Индонезии — по $136–137 за тонну, в Индии некоторые поставщики повысили цены до $136–138 за тонну.

По последним данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в августе мировое производство стали сократилось на 2,7% в месячном сравнении, до 145,3 млн тонн. В годовом сравнении выплавка увеличилась на 0,3%. Китай, крупнейший производитель стали в мире, произвел по итогам месяца 77,4 млн тонн. Это на 2,9% меньше, чем в июле, и на 0,7% меньше, чем в августе 2024 года. Производство в Индии осталось на уровне июля — 14,1 млн тонн, увеличившись год к году на 13,2%. По итогам восьми месяцев 2025 года Китай сократил выплавку стали на 2,8%, до 671,8 млн тонн, Индия нарастила производство на 10,2%, до 108,9 млн тонн. Мировой выпуск снизился на 1,7%, до 1,23 млрд тонн.

Хотя Россия отправляет заметные объемы поставок в Индию, Турцию и Корею, динамика китайского рынка из-за его объемов останется определяющей для ситуации с экспортом и ценами, говорит главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. А на фоне замедления в секторе недвижимости и инфраструктурного строительства спрос на сырье со стороны черной металлургии в КНР пока находится под давлением, добавляет он. По словам господина Копейкина, опубликованный в сентябре китайскими госорганами план развития металлургической отрасли на 2025–2026 годы говорит о приоритете качества над количеством. Также декларируется зеленый свет импорту коксующегося угля высокого качества, притом что внутренняя добыча в стране может расти медленнее из-за ужесточения требований к безопасности, продолжает эксперт. В длительной перспективе, отмечает он, в этих условиях некоторые участники рынка прогнозируют рост цен на коксующийся уголь до $200 за тонну.

По мнению Александра Котова, в краткосрочной перспективе существенный рост цен на российский коксующийся уголь в восточном направлении будет сдерживаться конкуренцией со стороны других поставщиков, возможными торговыми барьерами, умеренным увеличением спроса и избыточными запасами. Рост цен более чем на 3–5% маловероятен, согласен Виктор Тарнавский. Тем не менее, полагает эксперт, увеличение стоимости сырья может служить ранним индикатором начала восстановления на сталелитейном рынке. Но, по его словам, рынок коксующегося угля весьма конкурентный и в последние годы ценовые скачки происходили только после сильных наводнений в Австралии, приводивших к серьезным проблемам с экспортными поставками.

Полина Трифонова