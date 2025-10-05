В центре Ростова на сутки выключат воду 7 октября

В центре Ростова-на-Дону на сутки выключат воду. Отключение начнутся с 8:00 7 октября и продлятся до 8:00 8 октября. Об этом сообщает «Ростовводоканал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водоснабжения в указанное время не будет в границах проспекта Театральный — Текучева — ж/дорога. Воду также отключат в кондитерской кафе «Золотой колос» (Текучева, 207а) и «ЖелдорСервис» (219а).

Причиной неудобств стало переподключение объекта к водопроводной сети на Текучева.

Мария Хоперская