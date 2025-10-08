Петербург ставит на газ

Инвестиционную привлекательность газотехнологического бизнеса Северной столицы поддерживают режим особой экономической зоны, разветвленная инфраструктура, кластеризация и кооперация с научными центрами. Но над развитием опытных производственных мощностей, элементной базы и цифровых технологий еще предстоит работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестиционную привлекательность газотехнологического бизнеса в городе сегодня определяют три фактора: режимы особых экономических зон, развитая портовая и железнодорожная логистика, а также уникальная кадровая база

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Инвестиционную привлекательность газотехнологического бизнеса в городе сегодня определяют три фактора: режимы особых экономических зон, развитая портовая и железнодорожная логистика, а также уникальная кадровая база

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербург традиционно отличается сильными компетенциями газового сектора, что помогает развивать новые технологии и привлекать инвестиции. В числе ключевых факторов привлекательности газотехнологического бизнеса эксперты называют развитую научно-инженерную инфраструктуру и высокий кадровый потенциал.

Концентрация высококвалифицированных инженеров, конструкторов, IT-специалистов, выпускников сильнейших технических вузов позволяет компаниям решать кадровые вопросы. А широкая инфраструктура — наличие уникальных испытательных стендов, бассейнов, лабораторий (например, «Крыловский центр», ЦКБ «Рубин») — способствует развитию технологий, считает младший партнер TRIADA Partners Андрей Орлов.

«Инвестиционную привлекательность газотехнологического бизнеса в городе сегодня определяют три фактора: режимы особых экономических зон (налог на прибыль 0% в первые пять лет, льготная аренда земли), развитая портовая и железнодорожная логистика для поставки крупнотоннажного оборудования в Арктику, а также уникальная кадровая "воронка" из семи профильных вузов, выпускающих более 4000 инженеров-газотехников в год»,— добавляет директор по консалтингу, руководитель практики «Производственные системы» компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Дмитрий Марчук.

Петербург агрегирует примерно 10% научного потенциала страны, 60 госуниверситетов формируют стабильный поток инженеров, отдельные отраслевые институции закрывают конкретные компетенции (Политех, ИТМО и др.), перечисляет генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев. По его мнению, сочетание «длинного спроса», предсказуемых льгот и плотной инженерно-научной воронки — ключевое для инвестора в газотехнологиях.

Устойчивый рынок заказов

В регионе формируется устойчивый рынок заказов. Якорный драйвер — Усть-Луга, где находятся газоперерабатывающий и газохимический комплексы «Газпрома» и «Русгаздобычи» с совокупными инвестициями на уровне 4,9–5 трлн рублей, отмечает господин Зайцев. Он считает, что на сегодняшний день Петербург — одна из немногих локаций в РФ, где газотехнологические инвестиции имеют наилучшее соотношение риска и скорости развертывания.

А макросреда города поддерживает CAPEX-решения: в 2024 году инвестиции в основной капитал Петербурга достигли рекордных 1,53 трлн рублей. Это сигнал о высокой «переносимости» проектов, когда новый инвестпроект легко и быстро проходит путь от идеи до запуска, уверен господин Зайцев.

В числе важных преимуществ города как центра компетенций газового сектора — сильная кооперация между промышленными предприятиями и научными центрами в части разработки критически важных технологий. «Подобная кооперация в городе традиционно сильна, например, ранее был создан научно-образовательный центр НОЦ "Газпромнефть-Политех", сегодня являющийся отдельной структурой Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, который занимается проектами по геологии и разработке месторождений»,— говорит господин Орлов. По его мнению, сильный толчок в развитии также дает эффект агломерации и кластеризации: близость к заказчикам («Газпром», НОВАТЭК) и смежным предприятиям создает синергию.

Яркие примеры сотрудничества — деятельность Центра кластерного развития и Технопарка Санкт-Петербурга, которые являются связующими звеньями между бизнес-сообществом, общественными, научными и образовательными организациями, органами власти и финансовыми институтами, добавляет доцент кафедры международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Александр Киселев.

Конечно, на пути к полной технологической независимости все еще остаются узкие места: импортная микроэлектроника, специализированные высоколегированные стали и длительные процедуры отраслевой сертификации, подчеркивает господин Марчук. Однако город решает эти проблемы через развитие кластеров «Газотех-СПб» и «Нева-Микро», субсидии на создание опытно-производственных участков и переход к единому «регуляторному лифту», сокращающему сроки сертификации вдвое. Если обозначенные меры будут реализованы, доля отечественного оборудования в газовых проектах Северо-Запада может превысить 90% уже к 2027 году, думает господин Киселев.

Что надо заместить

Минэнерго РФ поставило задачу добиться к 2030 году технологической независимости в нефтегазовой отрасли страны на 90%. В числе важнейших направлений импортозамещения в газовом секторе Петербурга господин Орлов называет добычу и транспортировку газа, производство СПГ, геологоразведку. Замена критического оборудования для бурения, компрессорных станций и магистральных трубопроводов, которое ранее закупалось у западных компаний (например, насосы, запорная арматура, системы управления), а также создание полного цикла производства такого оборудования стимулируют развитие отечественного машиностроения и создают высокотехнологичные рабочие места, уверен он.

По мнению господина Киселева, дальнейшее развитие ТЭК города должно основываться на российских научно-технических решениях, включая производство СПГ и разработку оборудования для бурения и добычи на шельфе. Сегодня в рамках программы импортозамещения по заказу ПАО «Газпром» петербургский завод «Измерон» разрабатывает отечественное внутрискваженное оборудование для шельфовых проектов, а также комплексы подземного оборудования для добычи углеводородов в сложных геологических условиях.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, ставит в приоритет производство танкеров-газовозов для транспортировки СПГ, в том числе ледового класса. Работа в этом направлении уже началась. Уже спущены на воду и осуществляют транспортировку сжиженного газа с российских заводов три танкера ледового класса Arc7, что позволяет эффективно осваивать Северный морской путь.

Криогенные насосы для СПГ-производств, многофазные насосно-компрессорные станции, каталитические системы утилизации СО?, а также управляющая электроника и программное обеспечение для автоматизированных линий подготовки и транспорта газа, перечисляет основные направления импортозамещения Дмитрий Марчук. По его мнению, в этой связи наиболее показателен опыт АО «Инженерно-производственные решения» (инженерный центр «Кронштадт»), которому удалось в партнерстве с СПбПУ и ИТМО довести степень локализации криогенных насосов до 75% и освоить выпуск отечественных блоков управляющих плат, ранее закупавшихся в Германии.

Барьеры остаются

Говоря о барьерах на пути полной технологической независимости газовой отрасли Петербурга, эксперты называют как технологические, так и и организационные факторы. Во-первых, значительная доля оборудования и компонентов для добычи, транспортировки и переработки газа все еще импортируется, указывает господин Киселев. Это приводит к уязвимости при внешних санкциях.

Во-вторых, нехватка внедрения передовых цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, интернет вещей и аналитика больших данных, по словам доцента, замедляет процесс модернизации отрасли. Важным направлением также является формирование прозрачной и защищенной цифровой инфраструктуры, минимизирующей риски кибератак и обеспечивающей надежный обмен данными.

Госпожа Мильчакова считает, что в Петербурге, Ленобласти и в целом на Северо-Западе РФ можно было бы увеличить количество специальных административных районов, где применяется льготный налоговый режим. «Пока таковой есть только в Калининградской области на острове Октябрьский, но этот опыт можно было бы распространить, допустим, и на арктические районы СЗФО, например, на Мурманскую область. Там есть незамерзающие порты, которые могли бы эффективно использоваться для транспортировки СПГ»,— рассуждает аналитик.

Господин Орлов говорит о дефиците опытных производственных мощностей и отставании в элементной базе и материалах. «Самое сложное — создать не станок, а, например, чип для системы управления. Это требует фундаментальных исследований и развития микроэлектроники»,— подчеркивает он.

Хвича Харчилава, заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, считает, что надо эффективнее развивать кооперацию между промышленными предприятиями и научными центрами, а для этого важно увеличить уровень инвестиций в научные исследования и развитие совместных лабораторий.

Виктория Алейникова