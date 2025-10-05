Срок комплексного развития Дербента продлили до 2030 года
Срок реализации проекта по комплексному развитию Дербента продлили до 2030 года. На реализацию более 70 мероприятий предусмотрено 145 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.
Обновленный план содержит раздел мероприятий, по которым уже определили механизм финансирования. В числе таких проектов строительство детских садов и школ, капремонт и оснащение дошкольных учреждений, а также благоустройство парка «Сосновый бор». Также в план включили строительство туристско-рекреационного комплекса «Южный Причал» за счет внебюджетных источников.
Ранее предполагалось, что программа завершится в 2027 году.