Нефтяные гиганты обеспокоены планами нарастить экспорт СПГ из США
Крупнейшие игроки нефтегазового рынка всерьез обеспокоены стремительным наращиванием мощностей для экспорта сжиженного природного газа из США, пишет Financial Times. Представители индустрии уверены, что действия администрации Дональда Трампа приведут к перенасыщению рынка и падению цен на СПГ.
Как отмечает газета, второй по величине поставщик СПГ в мире стремится нарастить объем экспорта более чем в два раза к концу второго президентского срока Дональда Трампа. Только в прошлом месяце было получено разрешение на строительство трех терминалов, а к концу года планируется построить еще пять.
Ваэль Саван, генеральный директор Shell, которая управляет крупнейшим в мире портфелем СПГ-проектов, заявил на этой неделе, что такое наращивание мощностей со стороны США «не совсем рационально с экономической точки зрения». Он добавил, что, учитывая действия администрации Трампа, его компания проведет переоценку рыночных условий, прежде чем принимать решение о расширении недавно запущенного завода по производству СПГ в Канаде.
Глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне еще в прошлом месяце заявил, что в мире строится слишком много СПГ-терминалов, и предсказал переизбыток поставок «в ближайшие годы, если все эти проекты будут реализованы».