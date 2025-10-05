Замглавы села в Белгородской области получил ранения при минометном обстреле ВСУ

После минометного обстрела ВСУ села Мокрая Орловка в Белгородской области был ранен замглавы поселения Игорь Кушнарев. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, господин Кушнарев находится в тяжелом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ. Сейчас наши медики оказывают раненому всю необходимую помощь»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Игорь Кушнарев занял пост замглавы Мокрой Орловки в июле этого года. Село находится в Грайворонском муниципальном округе в 93 километрах от Белгорода и 89 км от Сум. Сегодня господин Гладков сообщил, что Мокрая Орловка и другие населенные пункты округа подверглись шести обстрелам с применением 18 боеприпасов и шести беспилотников.