Компания «Водоход» впервые запустит круизы выходного дня в Прикамье

Судоходная компания «ВодоходЪ» запустит первые круизы выходного дня из Перми в Березники. Как свидетельствует информация на официальном сайте компании, круиз «Красоты Камы» рассчитан на три дня. В навигации 2026 года теплоход «Виссарион Белинский» выполнит маршрут Пермь — Березники — Пермь трижды: 12 июня, 24 июля и 14 августа. Стоимость билета на одного человека начинается от 20,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме того, согласно официальному сайту, компания «ВодоходЪ» пополнила свой флот еще одним судном люкс-сегмента. Четырехпалубный теплоход проекта «Карелия» «Николай Жарков» впервые выйдет в навигацию в следующем году. Судно рассчитано на 176 пассажиров. Его длина составляет 131 м, ширина — 14,1 м, максимальная скорость — 22 км/ч. На борту есть спа-центр, салон красоты, фитнес-зал, музыкальный салон, детский клуб, ресторан. По данным «Ъ-Прикамье», «Николай Жарков» не будет заходить в Пермь. Согласно сайту, теплоход выполняет круизы из Москвы в Тверь, Нижний Новгород, Архангельск, Казань, Санкт-Петербург и на Соловки.

Отметим, второй теплоход компании «ВодоходЪ», относящийся к люкс-сегменту, — «Мустай Карим» — впервые прибыл в Пермь к 2023 году. Он выполнял девятидневный тур «Счастье на Каме» по маршруту «Нижний Новгород — Пермь — Нижний Новгород». В 2024 году Пермь осталась вне графика туров люксового теплохода.

Компания «ВодоходЪ» работает с 2004 года в Москве. Позиционирует себя как крупнейшую судоходную компанию и туроператора России. В октябре 2022 года на Всероссийском круизном форуме Пермский край, «ВодоходЪ», Emperium и Пермская судоверфь заключили четырехстороннее соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает, в том числе запуск в Прикамье водного транспорта на электрической тяге создание транспортной и зарядной инфраструктуры для него. В ноябре того же года было объявлено о намерении открыть новый речной маршрут Пермь — Закамск и пустить по нему электросуда Ecocruiser, заказчиком которого является дочерняя структура компании — АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт».