«Амкар» вернулся на первое место за два тура до конца чемпионата

Футболисты пермского «Амкара» сегодня на своем поле обыграли ФК «Урал-2». Игра завершилась со счетом 3:0. Два гола на счету капитана команды Евгения Тюкалова, один мяч забил Сослан Такозов.

В этом же туре ФК «Химик» из Дзержинска, основной конкурент пермяков за выход из лиги, уступил в гостях клубу «КДВ» со счетом 1:2. Таким образом, за два тура до окончания первенства во Втором дивизионе 4 группы «Амкар» вышел на первое место, опережая соперников на одно очко. Впереди у пермской команды две игры. Обе пройдут в Перми - с «Акроном-2» и барнаульским «Динамо». Это повышает шансы «Амкара» по итогам сезона выполнить поставленную задачу и получить повышений в классе.