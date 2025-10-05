Рамзану Кадырову присвоено звание «Героя Чечни»

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание «Героя Чеченской Республики». Соответствующую медаль «Золотая Звезда» ему вручил председатель правительства республики Магомед Даудов на открытии нового правительственного комплекса в Грозном.

«За выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чеченской Республики»,— объявил ведущий во время церемонии (цитата по «РИА Новости»).

5 октября Рамзану Кадырову исполнилось 49 лет. Он возглавляет республику с 2007 года. Согласно официальному сайту господина Кадырова, он имеет 29 наград и званий разного уровня. Среди них — орден «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени, орден Александра Невского, медаль «100 лет образования Чеченской Республики», звание «Герой Российской Федерации», «Герой Луганской Народной Республики», «Герой Донецкой Народной Республики» и другие.