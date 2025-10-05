Квартиры присматривают за городом

Состоятельным москвичам надоела жизнь в мегаполисе. Почти половина покупателей новостроек премиум-класса готовы предпочесть столице проживание за городом в новых комплексах и поселках высокого уровня качества. Это показал опрос, проведенный компанией MR. Среди запросов, помимо безопасности и развитой инфраструктуры, оказались «тишина и отсутствие шума», «личная терраса или патио» и «безопасная природная среда для детей». Из пожеланий урбанистического характера — доступ к ресторанам высокого уровня, но он занял лишь шестое место в списке.

Впрочем, пока стремление проживать в загородных комплексах премиум-класса еще вряд ли можно назвать сформировавшимся трендом, говорит член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев: «Покупатели такого жилья — это миллионеры. Люди, которые его приобретают, должны потратить приблизительно от 35 млн руб. до 60-100 млн. руб. Соответственно, это, скорее всего, либо предприниматели, либо высокопоставленные сотрудники каких-то крупных компаний и так далее. Они, как правило, всегда стремятся переехать за город, купить какие-то дома. Эти данные просто показывают, что они готовы покупать и квартиры в премиальных загородных ЖК, которых не очень-то и много за пределами МКАД. Надо понимать, что опрос проведен среди потенциальных покупателей городских квартир премиального класса, поэтому, наверное, им больше поняты такие лоты, чем коттеджи и таунхаусы. Насчет того, станет ли трендом такие квартиры и ЖК премиум-класса, у меня мнение неоднозначное. Все-таки в основном за городом строится комфорт-класс в настоящее время. А проекты премиум-сегмента продаются намного хуже, потому что они экспонируются по более высоким ценам. Будет ли успех у девелоперов в таких объектах, честно говоря, очень большой вопрос».

Но в долгосрочной перспективе число желающих поселиться рядом с мегаполисом, а не в центре будет расти. Приобретать такие апартаменты станут и те, кто уже имеет большие загородные дома, считает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Мы сейчас видим, что покупатель готов заплатить те же самые 150-200 млн руб., то есть $1,5-2 млн., только устроив себе жилье в 200-250 кв. м, но это будет квартира. В ответах респондентов значилось, что неохота держать большой штат садовников, заниматься участком, снегом, уборкой, а тут закрыл на ключ и забыл об этом. Еще интересным был такой момент: респонденты, которые чаще были готовы поменять жилье, это господа и дамы, которым лет 65, 70+. У них дети уехали и не собираются в этих огромных семейных родовых гнездах, которые, как казалось, им нужно построить.

Дома по 1,5-2 тыс. кв. м стоят пустыми и явно не стали произведением искусства, памятником архитектуры и точно не станут никогда объектами культурного наследия. Так вот, они готовы продать такой актив, избавиться от этого бремени и действительно переехать в квартиру с удобной логистикой.

Новая Рига, к сожалению, этим похвастаться не может, потому что неважно, как близко или далеко вы находитесь. Буквально 5-7 км от Москвы, и все равно вы стоите в глубочайшей пробке, и ваша жизнь превращается в дорогу».

В опросе девелоперской компании MR приняли участие 2,5 тыс. респондентов из числа потенциальных и действующих покупателей московских новостроек премиум-класса.

Андрей Загорский