Согласован архитектурно-градостроительный облик апартаментов в центре Перми

В администрации Перми согласовали архитектурно-градостроительный облик гостиницы на ул. Советской, 30а, возведение которой завершает предприниматель Борис Кардашов. Информация об этом указана в распоряжении городского департамента градостроительства и архитектуры. Девятиэтажная гостиница господина Кардашова имеет площадь 4,6 тыс. кв. м и расположена на одном земельном участке с действующим ЖК «Симфония». Эскизы согласованного внешнего облика здания на ул. Советская, 30а к распоряжению департамента не прилагаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Здание недостроенной гостиницы на ул. Советской, 30а и аварийный объект культурного наследия «Дом Третьяковой» (ул. Советская, 32) Борис Кардашов купил в 2020 году на торгах. Предприниматель является бывшим владельцем ликвидированного ООО «Синтетикс» (производство электродвигателей, генераторов и прочего). «Дом Третьяковой» продавался по банкротству структуры бывшей «Камской долины» — ООО «Аклеон». Новый владелец восстановил памятник, сейчас в нем на правах аренды размещаются ресторан «Дом Третьяковой» и бар «Второй этаж».

После достройки незавершенное здание гостиницы господин Кардашов рассчитывает использовать как апарт-комплекс Apart Perm City. Именно так обозначено недостроенное сооружение в онлайн-справочнике 2ГИС. Для сдачи апартаментов в эксплуатацию бизнесмен планирует повысить предельную высотность строительства на участке под ними с шести до девяти этажей, так как комплекс уже возведен девятиэтажным.