Землевладелицу в Перми через суд обязали очистить от борщевика 245 га

Жительницу Перми в судебном порядке обязали очистить от борщевика 245 га земли, принадлежащих ей, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда со ссылкой на Орджоникидзевский городской райсуд. Поводом для разбирательства стали результаты проверок: в мае-июне этого года на участке ответчицы площадью 245 га обнаружили обширные очаги борщевика Сосновского. Несмотря на неоднократные предписания, владелица земли не предприняла эффективных мер для уничтожения опасного растения. При этом пермячка заявляла, что боролась с сорняком, предоставив суду договоры с подрядчиком на кошение борщевика.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд установил, что на момент осмотров участка ответчицы мероприятия по предотвращению произрастания борщевика Сосновского не проводились. Также было отмечено, что собственник территории имел все возможности для наведения порядка, но не сделал этого, чем создал угрозу для окружающих. Пермячку обязали полностью ликвидировать все очаги борщевика до 1 июня 2026 года. Кроме того, в течение последующих пяти лет она должна ежегодно проводить профилактические мероприятия, чтобы сорняк не вернулся.