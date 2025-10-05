Дорогой пассажир дороже экономного

Американские авиаперевозчики уловили тренд постковидного времени и надеются, что он сохранится надолго: люди готовы доплачивать за перелеты в максимально комфортных условиях — с шампанским и икрой, но без соседей-незнакомцев под боком.

Авиакомпании США одна за другой проводят перепланировку своих самолетов. Они сокращают количество мест экономкласса, чтобы вместить как можно больше пассажиров премиум-сегмента. Среди тех, кто решился на изменения,— United, Delta и American Airlines, пишет Bloomberg. На некоторых широкофюзеляжных лайнерах, обслуживающих преимущественно международные рейсы, перевозчики добавляют в салон отдельные каюты с раскладывающимися креслами, небольшими тумбочками, экранами для просмотра кино и наушниками с шумоподавлением.

«Наверное, спрос на премиум-услуги всегда был выше, но мы просто не удовлетворяли его»,— заявил агентству генеральный директор United Airlines Скотт Кирби.

Теперь авиакомпания сократит количество мест экономкласса на своих Airbus A350-900 с 188 до 123, при этом увеличив вместительность премиум-сегмента салона с 21 до 35 мест, а первого класса — с 48 до 64 мест. American Airlines добавит 11 кресел премиум-класса и 21 первого класса в новой конфигурации салона Boeing 787-9. Бюджетных мест в салоне станет на 73 меньше.

Аналитик Accenture Эмили Вайсс отмечает, что «запросы потребителей сейчас высоки как никогда» и авиакомпании стремятся подстроиться под изменившиеся требования клиентов. А аналитики Deutsche Bank подчеркивают, что стремление угодить в первую очередь состоятельным клиентам оправдано еще и с финансовой точки зрения: «За последнее десятилетие рост доходов от премиальных услуг опережал рост доходов от основных услуг». Состоятельные клиенты куда лояльнее и пользуются всевозможными дополнительными услугами авиакомпаний. И с точки зрения бизнеса такой клиент перевозчикам куда дороже экономного.

Кирилл Сарханянц