FT: американские потребители ощутили на себе тарифы Трампа

Импортные тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа, начинают сказываться на розничных ценах различных товаров в США — от консервированных супов до запчастей для автомобилей. Об этом пишет Financial Times (FT). Газета ссылается на официальные данные и заявления компаний, которые отмечают рост цен на импортные товары по мере того, как старые запасы заканчиваются.

По информации Бюро трудовой статистики США, за период с марта по август 2025 года цены на аудиотехнику выросли на 14%, на платья — на 8%. Рост цен на инструменты и товары для дома составил 5%. Большинство этих товаров, напоминает газета, США импортируют.

По информации исследовательской компании Telsey Advisory Group, отслеживающей цены в магазинах, ведущие ритейлеры подняли цены на 11 из 29 товаров так называемой мягкой линейки (майки, рубашки, обувь и так далее) и на 12 из 18 товаров «жесткой линейки» (велосипеды, посудомоечные машины и так далее). «Все это показывает, что тарифы начали оказывать влияние и заставляют цены расти»,— заметил аналитик Telsey Джо Фельдман.

Виктор Буй