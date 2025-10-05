В Георгиевском округе реализуют восемь проектов на 31 млн рублей

В Георгиевском округе Ставропольского края в 2026 году реализуют восемь народных проектов на общую сумму 31 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Большую часть средств выделили из регионального бюджета.

В Георгиевске отремонтируют тротуар на улице Ленинградской и дорогу к кладбищу. Также на улицах Мира, Воровского и Парковой оборудуют детские площадки. В поселке Приэтокском облагородят территорию у ДК, в селе Обильном обустроят футбольное поле, а в станице Подгорной оградят участок для расширения кладбища.

В поселке Падинском уложат резиновое покрытие на спортплощадке, а в Новоульяновском обновят пешеходную дорожку на улице Мичурина.

Мария Хоперская