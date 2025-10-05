Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека

В субботу, 4 октября, около 2:45 (MSK+1) на Обводном шоссе Тольятти произошло ДТП. Автомобиль «Инфинити» наехал на дорожное ограждение, вследствие чего машина загорелась. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате произошедшего погибли три человека. Следственная группа осмотрела место происшествия. Ход доследственной проверки взят прокуратурой района на контроль.

Руфия Кутляева