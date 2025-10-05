В Самарской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека
В субботу, 4 октября, около 2:45 (MSK+1) на Обводном шоссе Тольятти произошло ДТП. Автомобиль «Инфинити» наехал на дорожное ограждение, вследствие чего машина загорелась. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В результате произошедшего погибли три человека. Следственная группа осмотрела место происшествия. Ход доследственной проверки взят прокуратурой района на контроль.