Суд в Москве запретил шесть Telegram-каналов за пропаганду зацепинга

Симоновский районный суд Москвы запретил шесть Telegram-каналов за склонение несовершеннолетних к зацепингу. Это следует из данных на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Все шесть Telegram-каналов находились в открытом доступе, в них публиковались «материалы, направленные на склонение несовершеннолетних на совершение противоправных действий, а именно проезда на открытых частях транспортных средств, на местах не приспособленных для проезда пассажиров (зацепинг)», установила Симоновская межрайонная прокуратура.

Один из Telegram-каналов был посвящен зацепингу в петербургском районе Купчино. Сейчас ни один из шести ресурсов найти нельзя. Зацепинг — это способ передвижения снаружи поездов, трамваев и другого вида транспорта, при котором человек держится за поручни, лестницы и другие элементы, не предназначенные для поездки.