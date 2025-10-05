Путин рассказал, как обсуждал роман «Над пропастью во ржи» в школе

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал, как во время занятий в школе на уроках литературы класс обсуждал роман американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

«У нас был очень талантливый, на мой взгляд, увлеченный своим делом учитель литературы. Он нам презентовал то, что тогда появлялось, то, что было — не только модным, — а важным, содержательным»,— рассказал Владимир Путин.

«Я помню, как он нам предлагал Сэлинджера "Над пропастью во ржи". Потом, как мы это все обсуждали все вместе или в диалоге с ними. Мне повезло на учителей, на преподавателей»,— добавил Владимир Путин.

Роман «Над пропастью во ржи» был опубликован 16 июля 1951 года. На русском языке его впервые опубликовали в 1960 году в журнале «Иностранная литература». Отдельной книгой произведение вышло в 1965 году в издательстве «Молодая гвардия».

Владимир Путин в 1960—1965 годах учился в школе-восьмилетке № 193 в Ленинграде (Санкт-Петербурге). После он поступил в среднюю школу № 281. Это была спецшкола с химическим уклоном на базе Технологического института. Выпустился Владимир Путин в 1970 году.