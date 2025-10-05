В Миассе врач отдал мошенникам более 4 млн рублей

Полиция Миасса возбудила очередное уголовное дело о мошенничестве с участием лжесотрудников ФСБ. Пострадавший 45-летний врач лишился более 4 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Врач рассказал, что ему поступило сообщение в мессенджере от якобы заведующей одной из городских поликлиник, которая заявила о необходимости связаться с сотрудником Федеральной службы безопасности, приложив фотографию документа с печатью. Медик лично не был знаком с коллегой, но доверился сообщению и вышел на связь по указанному телефону.

«Представитель правоохранительных органов», убедил врача, что от его имени якобы была предпринята попытка перевода денег на территорию враждебного государства. Угрожая обвинением в финансировании терроризма, мошенник потребовал срочной декларации всех имеющихся денег. В результате врач перевел на указанный счет через банкомат в торговой центре наличные сбережения в сумме более 1 млн руб., затем продал автомобиль стоимостью около 750 тыс. руб. Впоследствии, миассец перечислил на чужие счета семейные накопления. Общий ущерб превысил 4 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).