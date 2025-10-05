Президент Грузии: за протестами в Тбилиси стоят иностранные спецслужбы

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что попытка штурма его резиденции в Тбилиси не останется без последствий. Он подчеркнул, что за эти действия будет строгий ответ.

«К сожалению, в параллельном режиме проходила акция в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы… Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб», — сказал господин Кавелашвили на брифинге (цитата по ТАСС).

На площади Свободы в Тбилиси 4 октября прошел митинг оппозиции. Бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава призвал протестующих «завладеть ключами от дворца президента». После этого часть демонстрантов направилась к резиденции президента, но их оттеснил спецназ с водометами и слезоточивым газом.

В ночь на 5 октября МВД Грузии задержало пятерых организаторов акции, включая Зоделаву и оперного певца Паату Бурчуладзе. Им предъявлены обвинения в призывах к свержению власти и организации группового насилия. Задержанным грозит до девяти лет лишения свободы.