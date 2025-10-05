Путин посетит Таджикистан для участия в саммите стран СНГ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе (6-12 октября) посетит Таджикистан для участия в саммите глав государств-членов СНГ, сообщает «Россия 1».

В Таджикистане Владимир Путин встретиться с президентом страны Эмомали Рахмоном. В планах встречи с другими лидерами стран содружества, отмечает телеканал.

Саммит глав государств-членов СНГ пройдет в Душанбе 10 октября. Когда именно президент направится в Таджикистан и сколько времени он там проведет, телеканал не сообщает.