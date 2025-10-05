В Талице возбудили дело в отношении водителя трактора из-за гибели четверых

В Талице (Свердловская область) возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего водителя трактора. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, из-за которого погибли четверо человек, в том числе малолетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Авария случилась вечером 4 октября. По данным свердловской Госавтоинспекции, подозреваемый управлял трактором, не имея прав, и выехал на встречную полосу трассы Талица – Бутка и столкнулся там с легковым авто. В ДТП погибли 27-летний мужчина, двое девушек возрастом 26 и 20 лет, четырехлетняя девочка. Все погибшие жили в Талице и ехали в селл Казаковское.

Водитель трактора не был пьян. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что его транспортное средство «совершило самопроизвольный рывок в сторону встречной полосы».

СУ СК по Свердловской области возбудило уголовное дело по п. «в», ч. 6 ст. 294 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель двух или более человек, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Следователи собирают доказательную базу и выясняют обстоятельства случившегося. Сейчас решается вопрос о том, чтобы предъявить водителю обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения для него.

Анна Капустина