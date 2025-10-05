В многоквартирном доме в ЛНР произошел взрыв газа

Из-за взрыва газа повреждены несколько квартир в многоквартирном доме в городе Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «РИА Новости» сообщили в силовых структурах. Жителей дома эвакуировали. На месте работают сотрудники оперативных служб.

«Утром произошел взрыв, предположительно, бытового газа в многоквартирном доме в городе Красный Луч, повреждена крыша и несколько квартир, информация о пострадавших уточняется»,— рассказал собеседник агентства.

Телеканал RT опубликовал в Telegram фото и видео с места событий. На кадрах видно, что крыша дома частично разрушилась, несколько квартир на последнем этаже обрушились полностью.