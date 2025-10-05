Владимир Никитин установил исторический рекорд в полумарофонском забеге

Пермский легкоатлет Владимир Никитин стал первым россиянином, пробежавшим полумарафон менее чем за час. По сообщению краевого минспорта, сегодня в Казани спортсмен на финише показал время 59 минут 53 секунды, установив новый национальный рекорд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермский легкоатлет Владимир Никитин, фото - региональное минспорта. Фото: Пермский легкоатлет Владимир Никитин, фото - региональное минспорта.

На Казанском полумарафоне пермский спортсмен сумел улучшить свой предыдущий результат на более чем полминуты. Ранее его достижением был 1 час 37 секунд на полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Москве 24 мая 2025 года.

После финиша спортсмен поблагодарил всех, кто поддерживал его.

Напомним, Владимир Никитин родом из Коми-Пермяцкого округа. Ему 33 года, он неоднократный чемпион России. Бегом Владимир занимается с детства.