Ход послом в белградской партии

США неожиданно отменили назначение новым послом в Сербию бывшего прокурора Аризоны, республиканца сербского происхождения Марка Брновича, которого президент Дональд Трамп предложил на этот пост еще в марте. Сам Марк Брнович объяснил снятие своей кандидатуры кознями «бюрократов глубинного государства». Сербские же эксперты-международники убеждены: США направляют ясный сигнал президенту Сербии Александру Вучичу о недовольстве его внешней политикой, прежде всего в отношении России и Китая. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

О том, что президент США Дональд Трамп отозвал назначение новым послом в Сербию Марка Брновича, сообщил в конце минувшей недели на своем сайте комитет по иностранным делам американского Сената. Причина отзыва не называется.

Решение главы Белого дома стало неожиданным. Еще в марте, вскоре после своей инаугурации, новый президент США направил в Сенат на утверждение кандидатуру Марка Брновича на должность посла в Сербии вместо покинувшего пост в январе Кристофера Хилла. Этот шаг американского президента был тогда воспринят как дружественный жест в адрес Белграда, который, со своей стороны, активно пытался заручиться поддержкой новой администрации США и даже выразил готовность предоставить зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру контракт на строительство в сербской столице огромного офисно-жилищного комплекса стоимостью в $500 млн.

Да и выбор президента США в Белграде восприняли с нескрываемым воодушевлением: Марк Брнович — потомок сербских эмигрантов, бывший прокурор штата Аризоны, активный сторонник Дональда Трампа.

И вот полгода спустя, не дожидаясь решения Сената, президент США отозвал назначение Марка Брновича. На практике это означает фактическое понижение еще на неопределенное время уровня американского представительства в Белграде до временного поверенного в делах.

Сам Марк Брнович неожиданное изменение в своей карьере объяснил сербским СМИ так: «Поскольку процесс (в Сенате.— “Ъ”) затянулся, стало очевидно, что бюрократы глубинного государства не желают, чтобы кто-то с политическим, этическим и религиозным реноме, как у меня, занял пост посла в Сербии».

Сербские же эксперты-международники убеждены, что отзыв Белым домом назначения нового посла в Белграде — ясный сигнал недовольства Вашингтона политикой президента Сербии Александра Вучича.

«Когда на утверждение в Сенат направляется кандидатура посла, предполагается, что все необходимые процедуры завершены,— поясняет бывший сербский посол, а ныне замглавы белградского Форума по международным отношениям Бранка Латинович.— Поэтому своим решением администрация Дональда Трампа посылает еще один сильный сигнал властям Сербии, что США недовольны международной политикой Белграда, прежде всего в отношении России и Китая».

По ее словам, показательно, что отзыв кандидата в послы произошел спустя несколько дней после встречи Александра Вучича с Марко Рубио в Нью-Йорке, которая «состоялась по инициативе госсекретаря США». «Очевидно, что Рубио остался неудовлетворен разъяснениями Вучича, после чего и последовал отзыв кандидатуры посла, а заодно и ясный сигнал, что отношения с Сербией останутся пока на уровне поверенного в делах»,— говорит Бранка Латинович.

С этим согласен и бывший сербский дипломат, политолог Сречко Джукич. «Вряд ли возможно, чтобы не прошел кандидат в послы, за которым стоит глава государства,— заявил он “Ъ”.— Скорее у властей Сербии просто никак не получается наладить отношения с новой администрацией США, хотя и превозносили они Трампа до небес».

Собеседник “Ъ” напоминает, что это далеко не первый прокол Александра Вучича на американском направлении. В мае ему отказали в неформальной встрече с Дональдом Трампом во Флориде, которую сербский лидер заранее анонсировал.

Ему тогда пришлось сослаться на недомогание и спешно вернуться в Белград. А в конце сентября президента Сербии не позвали на американский прием по случаю сессии Генассамблеи ООН. Сам Вучич объяснил свое отсутствие на приеме наличием у него «более важных дел». Объявили США и о скором введении санкций против крупнейшей сербской энергетической компании NIS из-за преобладания в ней российского капитала. И вот теперь отказались направлять послом в Сербию человека, которого в Белграде уже назвали «великим сербом».

