Все дело в улице Правды

Девелоперский проект на улице Правды в центре Москвы, который в свое время начинали экс-владельцы Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, в очередной раз сменил владельца. Площадку оценочно за 2,5–3,7 млрд руб. выкупила ульяновская ГК Dars у структур компании Vos’hod. Ранее на участке планировалось построить комплекс апартаментов, однако новый собственник решил построить элитное жилье общей площадью свыше 31 тыс. кв. м. Для этого потребуется еще около 15 млрд руб.

ООО «СЗ Добрый дом», связанное с девелоперской группой Dars, заключило сделку по покупке 100% долей в компании «Вега», на балансе которой находится 2,6 га на улице Правды, 24, недалеко от станций метро «Белорусская» и «Савеловская» в Москве. Об этом “Ъ” сообщили в ГК Dars. Ранее земля принадлежала структурам, близким к девелоперу Vos’hod, где оперативно не ответили на запрос “Ъ”. Старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов оценивает сумму сделки в 2,2–2,5 млрд руб., партнер NF Group Марина Малахатько — в 3,5–3,7 млрд руб.

ООО «СЗ Добрый дом» учреждено Дмитрием Рябовым, контролирующим также 99% в ГК Dars. Группа основана в Ульяновске в 2001 году и занимается возведением жилой и коммерческой недвижимости, за это время земельный банк девелопера достиг 3,35 млн кв. м. В стадии строительства в целом по России у компании сейчас находится около 360 тыс. кв. м жилья. По собственным данным, выручка по итогам 2024 года выросла на 39% год к году, до 27,6 млрд руб., чистая прибыль за этот же период сократилась на 55% год к году, до 1,5 млрд руб.

Покупка площадки на улице Правды — не первая сделка ГК Dars на столичном рынке. Ранее девелопер уже приобрел участок площадью 0,5 га на Кольской улице на севере Москвы для строительства жилого комплекса бизнес-класса.

Изначально проект на улице Правды принадлежал ПСН, девелоперской компании экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Но завершить строительство комплекса апартаментов, начатое в 2017 году, не удалось, поскольку у бизнесменов начались финансовые проблемы и банк был санирован. Позже новым владельцем недостроенных апартаментов стала компания «Вега», связанная со структурами девелоперской Vos’hod, основанной кипрской Riverstretch Trading & Investments и бывшим гендиректором группы «Будущее» Мариной Рудневой.

Теперь ГК Dars планирует возвести на площадке элитный жилой комплекс премиум-класса общей площадью 31,2 тыс. кв. м, отмечают в самой компании.

Строительство такого объема высокобюджетного жилья потребует около 15 млрд руб. инвестиций, подсчитал Антон Калистратов. Выручка застройщика от продажи квартир в такой новостройке составит около 17 млрд руб., предполагает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBС Real Estate Дмитрий Шелковский.

Элитное жилье в Москве пользуется стабильным спросом: за январь—сентябрь 2025 года в этом сегменте было заключено чуть меньше 1,5 тыс. сделок, что на 8–10% больше год к году, подсчитали в Kalinka Ecosystem. Это происходит несмотря на рост цен: за три квартала 2025 года средняя стоимость квартиры на первичном рынке высокобюджетного жилья выросла на 17% год к году, до 2,17 млн руб. за 1 кв. м. Впрочем, на фоне замедления девелоперской активности в сегменте, темпы роста продаж вскоре могут замедлиться.

Офисное здание на 16 тыс. кв. м, расположенное на этой территории, застройщик намерен отремонтировать, уточняют в ГК Dars. Реконструкция бизнес-центра обойдется девелоперу в 4 млрд руб., в будущем объект сможет приносить собственнику ежегодный рентный доход в 550–650 млн руб., подсчитал господин Калистратов. Впрочем, считает Дмитрий Шелковский, застройщик может принять решение продать офисное здание, это принесет выручку в размере 2–2,5 млрд руб.

София Мешкова