Россияне попадают в кадр

Россияне заинтересовались кинопутешествиями. Данные опроса сервиса «Туту» показал, что каждый второй респондент хочет съездить в тур по местам съемок фильмов или сериалов. Самым желанным направлением оказался город Медвежьегорск, где снимали дом Кузякиных из картины «Любовь и голуби». Также многие участники опроса хотят поехать в Сочи, ставшим фоном для «Чебурашки». На практике россияне чаще всего посещают места съемок в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму. “Ъ FM” ознакомился с тем, какие туры можно приобрести сейчас. На популярных площадках есть объявления от частных гидов о различных экскурсиях — от пеших, до водных и конных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как туристический рынок подстраивается под тренд на кинопутешествия? Об этом “Ъ FM” рассказал travel-эксперт сервиса «Туту» Сергей Николаев: «Сейчас такое понятие, как "тур по местам съемок", у нас, к сожалению, пока отсутствует. Это, скорее, именно самостоятельный поиск таких локаций, которые появляются в тех или иных фильмах. Сейчас это история именно частного туризма без какого-то комплексного турпотока. Путешественники, в частности, ездят по местам съемок "Лефиавана" в Териберке, где остались те самые здания, те самые места, и в Санкт-Петербург, где снимали "Брата". Это же касается и сериала "Слово пацана", люди едут в Казань. Все, наверное, смотрели "Любовь и голуби". Тот самый дом, в котором снималась картина, выкупил частный энтузиаст, и вот такие туры периодически попадают в разные путеводители. Можно вспомнить и фильм "Орда": декорации остались в Астрахани, и это единственный хороший пример того, как их сохранили и создали действующий интересный парк, в который устремились очень большое количество людей. Он попал в путеводители. Так что спрос на такие поездки есть, он устойчивый.

У нас люди очень любят кино. Думаю, у этого есть большая перспектива. Это те самые деньги, которые уже были вложены в съемки фильмов, и их можно просто дальше монетизировать».

Россияне активнее бы занимались кинотуризмом, если бы на рынке было больше тематических предложений, уточняется в исследовании «Туту». Путешественникам также не хватает инфраструктурных решений. Сейчас посещение мест съемок фильмов и сериалов — это в основном дополнение к основной культурной программе, а не цель поездки, пояснил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов: «Просто если человек едет, допустим, в Москву, Санкт-Петербург или Казань, то, как правило, первичная цель прибытия — это культурно-познавательный туризм либо какая-то поездка, связанная с бизнесом. Чтобы приезжать для поисков локаций из фильма, надо быть очень серьезным его фанатом. Но таких вариантов в качестве турпродукта, может быть, и недостает. С точки зрения маркетинга территории это не всегда просто — продвигать ее исключительно благодаря фильму. Вот в Ярославле есть отель "Иоанн Васильевич", где каждый номер сделан тематическим образом. Гостям это нравится. Но это пока слишком нишевый продукт.

Мне кажется, у современного человека жизнь достаточно динамичная, и времени на отдых не так много. Поэтому киноистория может стать в большей степени поездкой выходного дня, краткосрочной, не так, чтобы на это закладывать весь отпуск. Может быть, это надо дополнительно стимулировать. Полагаю, это направление будет развиваться, но, пожалуй, не очень масштабно».

Спрос на кинотуризм растет и в других странах. Так, путешественники ездят в Стамбул за атмосферой сериала «Великолепный век», а в Абу-Даби — пейзажами с планеты Татуин из «Звездных воин».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Майданская