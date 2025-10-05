В Москве простились с главредом «Вечерней Москвы» Александром Куприяновым

На Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым. Проститься с ним пришли десятки коллег, друзей и близких, сообщает ТАСС. Александр Куприянов скончался 2 октября на 75-м году жизни от инфаркта.

Председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев отметил уникальность Александра Куприянова и его серьезное отношение к работе. По его словам, господин Куприянов умел создавать творческие коллективы, что делало его выдающейся личностью в журналистике.

Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко подчеркнул вклад Александра Куприянова в возрождение газеты «Вечерняя Москва». Он рассказал, что четыре года назад Александр Куприянов заявил о готовности уйти на пенсию, но его удалось уговорить не покидать пост. «Он так и умер на своем рабочем посту, посвятив своей работе практически 50 лет»,— отметил Горбенко. В завершение гражданской панихиды все присутствующие почтили память Александра Куприянова минутой молчания.