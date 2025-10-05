Семья Сергея Цапка возместила ущерб от ДТП с участием его дочери

В Таганроге владелец дома, пострадавшего в результпате аварии с участием Анастасии Оделин Феррер (Цапок), подписал документы об отсутствии претензий к виновнице ДТП, сообщил собеседник “Ъ” из близкого окружения семьи. Напомним, автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находилась 25-летняя дочь Сергея Цапка, 29 сентября врезался в частный дом в селе Николаевка под Таганрогом, повредив стены здания.

Собеседник “Ъ” сообщил, что между владельцем дома и семьей Анастасии Оделин Феррер заключено мировое соглашение о внесудебном возмещении морального вреда и материального ущерба, причиненных в результате ДТП. «Денежная компенсация передана собственнику жилого дома в согласованном объеме, о чем у нотариуса составлены соответствующие документы»,— рассказал собеседник “Ъ”. Мать девушки Анжела-Мария Оделин Феррер предлагала владельцу дома ремонт и оплату аренды жилья на этот период, но тот предпочел денежную выплату.

Анастасия Оделин Феррер находилась в автомобиле вместе с молодым человеком, во время аварии они не пострадали. В ГУ МВД РФ по Ростовской области не раскрывают информацию о возможном привлечении водителя к административной ответственности, в базе ГАС «Правосудие» данных также нет.

Анжела-Мария Оделин Феррер была гражданской женой Сергея Цапка, лидера банды из станицы Кущевской, осужденного за совершение серии особо тяжких преступлений к пожизненному заключению. Сергей Цапок скончался в следственном изоляторе Краснодара в 2014 году. Две его дочери и их мать живут в Ростове-на-Дону.

Анна Перова, Краснодар