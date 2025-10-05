На улице Удмуртской в Ижевске завершился монтаж нового участка теплосетей

Завершился монтаж нового участка теплосетей на пересечении ул. Удмуртская с ул. Кирова и ул. Авангардной в Ижевске, сообщили в пресс-службе администрации города. В понедельник 6 октября улицу полностью откроют для движения транспорта.

«Рабочие засыпают котлован. В воскресенье проведут щебенение и укладку нижнего слоя асфальта. Окончательное асфальтирование участка дорожники выполнят в конце следующей недели»,— уточнил глава города Дмитрий Чистяков.

Напомним, работы на участке начались 18 сентября. Монтаж выполнен раньше планируемого срока – до 20 октября. В этом сезоне «Т Плюс» проложил 612 м новой теплосети в районе перекрестков Удмуртской с ул. Кирова, Авангардная, Базисная, Красногеройская и Советская.

В администрации города уточнили, что к модернизации сетей на ул. Удмуртская приступили и другие ресурсоснабжающие организации. Завершение всех работ позволит приступить к ее благоустройству, намеченному на следующий год.