На Ставрополье прокуратура проверяет обстоятельства ДТП с пострадавшими и погибшей

На автодороге «Минеральные Воды — Кисловодск» в аварии пострадали семь человек, погибла пассажирка одного из автомобилей. ДТП произошло вечером в субботу, 4 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГИБДД, среди пострадавших в результате столкновения внедорожника «ГАЗ 69» и автомобиля «Лада Гранта» есть двое детей 10 и 13 лет. Кроме того, 62-летняя пассажирка «Газ 69» скончалась в реанимации.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту происшествия, находятся на контроле надзорного ведомства», — добавили в прокуратуре.

Мария Хоперская