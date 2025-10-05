Путин позвонил Рахмону и поздравил его с днем рождения

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Господин Путин тепло поздравил господина Рахмона с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронуты вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Таджикистан», — отмечается в сообщении.

Ранее сегодня президенту Таджикистана была направлена поздравительная телеграмма. В ней президент России отмечает успехи Таджикистана в социальных и экономических сферах, вклад господина Рахмона в развитие отношений с РФ. «Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов»,— отмечается в телеграмме.