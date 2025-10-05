Легкоатлет Владимир Никитин побил рекорд России на полумарафоне в Казани

Легкоатлет Владимир Никитин установил новый рекорд России на Казанском национальном полумарафоне, пробежав дистанцию 21,1 км за 59 минут 53 секунды. Он стал первым россиянином, кому удалось преодолеть полумарафон быстрее одного часа.

Легкоатлет Владимир Никитин побил рекорд России полумарафоне в Казани

Фото: Telegram-канал «Легкая атлетика России» Легкоатлет Владимир Никитин побил рекорд России полумарафоне в Казани

Фото: Telegram-канал «Легкая атлетика России»

Второе место занял Нурсултан Кэнешбеков из Кыргызстана с результатом 1 час 1 минута 39 секунд. Третьим финишировал Андрей Сущеня, показав время 1 час 4 минуты 52 секунды.

Ранее Владимир Никитин установил рекорд России на дистанции 10 км, пробежав ее за 27 минут 40 секунд в рамках Московского марафона.

Влас Северин