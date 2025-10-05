«Теперь один из символов статуса — стремление к долголетию»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о научных открытиях и экспериментах, которые позволяют лучше понять, что нужно человеку для счастья и здоровья.

В погоне за KPI бизнес чаще отказывается от «быстрее, выше, сильнее» и обращается к циркадным ритмам, а конкретнее — к биологическим часам сотрудников. «Жаворонков» не стоит мучить вечерними совещаниями, «сов» — планерками в 7 утра. Так называемые хроноворкеры с гибким графиком становятся продуктивнее, чем их коллеги, которые сидят в офисе от звонка до звонка. Для того чтобы понять, кто ты по циркадному ритму, решения тоже есть. Платформа Timeshifter предлагает приложения, которые помогают адаптироваться к смене часовых поясов. В том числе, советами, когда смотреть на свет, употреблять кофеин, заниматься спортом, как обычно, или быть к себе бережнее и просто отдохнуть. Искусственный интеллект тоже подключается к заботе. Ряд приложений может предсказывать пики продуктивности сотрудников, а также характерные спады в течение дня. Согласно исследованию McKinsey Health Institute, глобальной экономике такая забота может принести примерно $12 трлн.

В мире биохакинга иногда стираются границы между наукой и безумием, а некоторые эксперименты вызывают недоумение. История американского предпринимателя Брайана Джонсона легла в основу фильма «Не умирай: человек, который хочет жить вечно». Он тратит около $2 млн ежегодно на свой проект Blueprint, чтобы не стареть. Держит строгую диету, принимает около 100 добавок в день и даже переливал компоненты крови собственного сына. Впрочем, последнее, по его словам, не очень помогло. Соучредитель американского wellness-бренда HigherDose Лорен Берлинджери практиковала экстремальные методы детоксикации, включая процедуры с ядом амазонских лягушек. По ее словам, это выглядело довольно дико: лицо распухает, как у самой лягушки, а потом возникают неожиданные реакции, но тело якобы очищается от токсинов. Исследователь Майкл Смит ради науки подверг себя укусам пчел в 25 различных частях тела, включая нос, губы и даже особо чувствительные органы. В его собственном рейтинге боли нос занял первое место — 9 баллов из 10. В 2015-м Смит получил Шнобелевскую премию за это исследование. К вечной жизни эти люди пока не пришли, но своей аудитории точно запомнились.

Счастье — это не масштаб банковского счета, а глубина человеческих связей. Гарвард, 1938 год: специалисты начинают изучать жизни сотен человек, чтобы понять, что благополучие — это не только деньги. начале мая доктор Роберт Уолдингер, директор самого длительного исследования в истории, заявил, что он и его команда были шокированы: к долголетию приведет не здоровый кишечник, не крепкий разум, а сердце, точнее, эмоциональная теплота глубоких человеческих отношений. Это даже поможет снизить риск деменции и депрессии. В дополнение к Гарвардскому исследованию недавно опубликовали результаты Глобального исследования процветания. Опрос более 200 тыс. человек в 22 странах показал, что экономическое благополучие не всегда приводит к счастью. Например, Индонезия возглавила список, несмотря на низкий уровень доходов населения. Причина — в том, что люди вовлечены в общество, видят смысл жизни в крепких социальных связях, устраивают совместные ужины и часто просто общаются друг с другом.

Утром первым делом — проверить фитнес-браслет. Сон — шесть часов, глубокий сон — час двадцать минут. Бодрит не кофе, а тревога, почему так мало глубокого сна, а пульс выше нормы? Домашние диагностические тесты покажут, сколько в организме кортизола или прогестерона, оценят биологический возраст и даже помогут слегка «перепрошить» метилирование ДНК, чтобы замедлить ход времени. На первый взгляд, это власть над телом на молекулярном уровне. Но как отмечают эксперты, без умения читать этот набор данных и переводить их в безопасные действия можно превратиться в заложника цифр и стать так называемым киберхондриком. Исследование, опубликованное в Journal of Medical Internet Research, показало, что студенты, которые активно серфят в поисках медицинской информации, чаще испытывают тревогу и стресс, подсаживаясь на эту возможность постоянно проводить интернет чек-апы. Иногда домашние тесты могут вводить в заблуждение. Так, газета The Guardian описала кейс одной британки: она получила результаты, подтверждающие ее чувствительность к более чем 100 продуктам, хотя отказываться от того же арахисового масла она не стала, и ничего не случилось. Как заключают ученые, технологии на пути к вечной молодости могут стать подспорьем, но здоровье — это не цифры, а еще и общее состояние тела, которому точно можно доверять.

Увесистые блокноты с бесконечным списком задач, ни одного пустого дня в календаре и фраза «Я очень загружен» — всё это осталось в прошлом, на первый план выходят другие поводы для гордости. Например, отметка восьмичасового сна на смарт-кольце. Теперь один из символов статуса — стремление к долголетию. Люксовые бренды уже не первый год переосмысляют заботу о себе и вплетают ее в свой маркетинг. Например, в 2022-м Dior запустил эксклюзивную антивозрастную программу ухода за кожей стоимостью около $2 тыс. Этот «эликсир долголетия» из виноградных косточек, как сообщается, призван надолго продлить молодость кожи. А в 2023-м в Prada beauty разработали линию средств, которая помогает коже адаптироваться к окружающей среде, поддерживая оптимальный уровень увлажнения. Louis Vuitton также включался в игру, расширив свою категорию «Искусство жизни», и добавлял в нее гантели, скакалки и другие предметы для активного, но роскошного образа жизни. В этом году аналитики Future Laboratory изучили эти тренды и то, как богатство способствует долголетию. В частности, в своем отчете они ввели понятие Transformational Luxury, подход, при котором роскошь рассматривается не как символ статуса, а как способ вывести свою жизнь на новый уровень. А люксовые бренды, в свою очередь, помогут стать лучшей версией себя.

Анна Кулецкая