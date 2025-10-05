В Усолье планируют восстановить историческое здание Рубежской церкви

В Усолье планируют восстановить старинное здание Рубежской церкви, об этом сообщил в своем telegram-канале глава администрации Березников Владимир Казаченко. По его словам, сотрудники администрации города провели субботник в Усолье, очистив от мусора и поросли периметр здания Рубежской церкви. «Здание нуждается в сохранении и консервации. Ищем возможность участия в федеральных программах», - заметил господин Казаченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рубежская церковь в Усолье, фото - группа Вк «Усолье Строгановское». Фото: Рубежская церковь в Усолье, фото - группа Вк «Усолье Строгановское».

Согласно официальной странице в соцсети «ВКонтакте» историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское», Рубежская церковь является объектом культурного наследия, она включена в туристический маршрут по исторической территории солевых промыслов. Религиозное здание возвели в 18 веке, в настоящее время объект находится в состоянии руин.

Отметим, что, согласно проекту бюджета Прикамья, в 2026-2028 годах на реставрацию церквей в регионе планируется выделить 725 млн руб.