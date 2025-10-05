На обновление дороги в одном из городов Ставрополья выделили 65,5 млн рублей

На улице Орджоникидзе в городе Ипатово (Ставропольский край) отремонтировали 2,3 километра дороги. На эти цели выделили 65,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Рабочие заменили асфальтовое покрытие, обустроили парковки и искусственные неровности, нанесли разметку, установили остановочные павильоны, дорожные знаки и ограждения. Кроме того, в порядок были приведены тротуары.

Большая часть средств на ремонт была направлена из регионального бюджета.

Мария Хоперская