В китайской провинции Гуандун эвакуировали 150 тыс. человек из-за тайфуна «Матмо»

Тайфун «Матмо» достиг побережья провинции Гуандун в Китае. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Власти эвакуировали 151 352 местных жителей перед приближением тайфуна, сообщило агентство Xinhua.

В 14:50 по местному времени (9:50 мск) «Матмо» обрушился на восточное побережье уезда Сюйвэнь в провинции Гуандун. В момент, когда тайфун достиг населенного пункта, максимальная скорость ветра в эпицентре достигала 42 метра в секунду, а минимальное давление составило 965 гектопаскалей. Метеорологи ожидают, что тайфун постепенно ослабнет по мере продвижения вглубь страны.

В провинции Хайнань правительство приостановило работу некоторых видов транспорта, были отменены авиарейсы. В городском округе Чжаньцзян с вечера 4 октября полностью остановили занятия в учебных учреждениях, трудовую и производственную деятельность. С утра 5 октября закрылись автомагистрали.