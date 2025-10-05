На полигоне ТКО под Зерноградом на 200 квадратных метрах тлеют отходы

В Зерноградском районе Ростовской области на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) тлеют отходы. Площадь составила 200 кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Несмотря на то, что на полигоне установлены камеры, предотвратить тление не удалось. Причиной послужило отсутствие стабильного интернета. Для ликвидации очага задействовали четыре машины и пять человек. Также организован подвоз грунта.

Сегодня, 5 октября к тушению планируется дополнительно привлечь два экскаватора-погрузчика, два бульдозера и шесть самосвалов. Ориентировочный срок полной ликвидации, которая осложняется сильным ветром, 9 октября.

Мария Хоперская